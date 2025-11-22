Коннор Бедард установил рекорд «Чикаго» всех времён

Канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился двумя результативными передачами в матче с «Баффало Сэйбрз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и вписал своё имя в историю.
Бедард (20 лет и 127 дней) стал самым молодым игроком в истории франшизы, набравшим 100 результативных передач, превзойдя прежний рекорд, принадлежавший Эдди Ольчику (20 лет и 141 день — 4 января 1987 года). Бедард также стал третьим самым молодым действующим игроком, достигшим этой отметки, уступив только Сидни Кросби (19 лет и 134 дня — 19 декабря 2006 года) и Коннору Макдэвиду (20 лет и 85 дней — 8 апреля 2017 года).
Напомним, матч закончился разгромной победой «Баффало» со счётом 9:3.
