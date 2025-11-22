Скидки
Коннор Бедард установил рекорд «Чикаго» всех времён

Коннор Бедард установил рекорд «Чикаго» всех времён
Канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился двумя результативными передачами в матче с «Баффало Сэйбрз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
9 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Доун (Томпсон, Так) – 13:57     2:0 Цукер (Куинн) – 15:19     3:0 Байрэм (Так, Маклауд) – 17:32 (pp)     3:1 Бертуцци (Ринзел, Бедард) – 18:12     4:1 Маклауд (Цукер, Тимминс) – 25:42     5:1 Самуэльссон (Росен, Брайсон) – 25:50     5:2 Власик (Грин, Ринзел) – 34:45     6:2 Доун (Далин, Так) – 37:31     6:3 Бертуцци (Бедард, Назар) – 40:24 (pp)     7:3 Томпсон (Так) – 41:56     8:3 Куинн (Байрэм, Цукер) – 47:07     9:3 Брайсон (Маленстин, Гринвей) – 56:22    

Бедард (20 лет и 127 дней) стал самым молодым игроком в истории франшизы, набравшим 100 результативных передач, превзойдя прежний рекорд, принадлежавший Эдди Ольчику (20 лет и 141 день — 4 января 1987 года). Бедард также стал третьим самым молодым действующим игроком, достигшим этой отметки, уступив только Сидни Кросби (19 лет и 134 дня — 19 декабря 2006 года) и Коннору Макдэвиду (20 лет и 85 дней — 8 апреля 2017 года).

Напомним, матч закончился разгромной победой «Баффало» со счётом 9:3.

Овечкину подарили уникальный телефон в честь рекорда в НХЛ

