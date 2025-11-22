Скидки
Виннипег Джетс – Каролина Харрикейнз, результат матча 22 ноября 2025, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Виннипег» в НХЛ
В ночь с 21 на 22 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 00:16     1:1 Моррисси (Шайфли, Демело) – 03:45     2:1 Виларди (Перфетти) – 09:28 (pp)     2:2 Стаал (Чатфилд, Миллер) – 23:08     2:3 Джарвис (Ахо, Миллер) – 26:31 (sh)     2:4 Свечников (Элерс, Ахо) – 43:19 (pp)     3:4 Виларди (Коннор) – 44:13    

В составе хозяев шайбы забрасывали Джош Моррисси, Габриэль Виларди (2).

В составе гостей голы записали на свой счёт Джордан Стаал (2), Сет Джарвис. Российский нападающий Андрей Свечников забросил победную шайбу — седьмую в сезоне и первую за последние четыре игры.

Форвард «Джетс» Владислав Наместников (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Виннипег Джетс» встретится дома с «Миннесотой Уайлд» 24 ноября. «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз» 23 ноября.

