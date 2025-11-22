Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Виннипег» в НХЛ

В ночь с 21 на 22 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе хозяев шайбы забрасывали Джош Моррисси, Габриэль Виларди (2).
В составе гостей голы записали на свой счёт Джордан Стаал (2), Сет Джарвис. Российский нападающий Андрей Свечников забросил победную шайбу — седьмую в сезоне и первую за последние четыре игры.
Форвард «Джетс» Владислав Наместников (Россия) результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Виннипег Джетс» встретится дома с «Миннесотой Уайлд» 24 ноября. «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз» 23 ноября.
