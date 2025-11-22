Капризов оторвался от Дорофеева и Овечкина, единолично возглавив гонку снайперов из России
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке снайперов сезона среди своих соотечественников.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 03:57 0:2 Эрикссон Эк (Буйум, Болди) – 09:39 (pp) 0:3 Юханссон (Бродин, Фэйбер) – 11:42 0:4 Капризов (Миддлтон, Цуккарелло) – 21:09 0:5 Болди (Капризов) – 37:46
На счету Капризова теперь 12 голов в 22 матчах — это единоличное первое место в списке. Вторым идёт форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев — у него 11 голов. Третью строчку занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 10 шайб.
У Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Дмитрия Воронкова («Коламбус Блю Джекетс») — по 9 голов.
Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре
