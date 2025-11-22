Капризов оторвался от Дорофеева и Овечкина, единолично возглавив гонку снайперов из России

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке снайперов сезона среди своих соотечественников.

На счету Капризова теперь 12 голов в 22 матчах — это единоличное первое место в списке. Вторым идёт форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев — у него 11 голов. Третью строчку занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 10 шайб.

У Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Дмитрия Воронкова («Коламбус Блю Джекетс») — по 9 голов.

