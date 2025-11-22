Капризов ушёл в отрыв в гонке российских бомбардиров НХЛ, опережая Малкина на 3 очка

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и ассистом в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке бомбардиров сезона среди своих соотечественников.

На счету Капризова теперь 26 очков (12+14) в 22 матчах — это единоличное первое место в списке. Вторым идёт форвард «Питтсубрг Пингвинз» Евгений Малкин — у него 23 очка (5+18). Третью строчку занимает форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко — у него 22 очка (8+14).

Далее следует Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», у которого 20 очков (10+10).

