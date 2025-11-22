Капризов ушёл в отрыв в гонке российских бомбардиров НХЛ, опережая Малкина на 3 очка
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и ассистом в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке бомбардиров сезона среди своих соотечественников.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 03:57 0:2 Эрикссон Эк (Буйум, Болди) – 09:39 (pp) 0:3 Юханссон (Бродин, Фэйбер) – 11:42 0:4 Капризов (Миддлтон, Цуккарелло) – 21:09 0:5 Болди (Капризов) – 37:46
На счету Капризова теперь 26 очков (12+14) в 22 матчах — это единоличное первое место в списке. Вторым идёт форвард «Питтсубрг Пингвинз» Евгений Малкин — у него 23 очка (5+18). Третью строчку занимает форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко — у него 22 очка (8+14).
Далее следует Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», у которого 20 очков (10+10).
Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик
