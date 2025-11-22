Скидки
Мурашов обратился к болельщикам «Питтсбурга» после поражения от «Миннесоты» в НХЛ

После домашнего разгромного поражения «Питтсбурга» от «Миннесоты» (0:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский вратарь «Пингвинз» Сергей Мурашов обратился к болельщикам команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 03:57     0:2 Эрикссон Эк (Буйум, Болди) – 09:39 (pp)     0:3 Юханссон (Бродин, Фэйбер) – 11:42     0:4 Капризов (Миддлтон, Цуккарелло) – 21:09     0:5 Болди (Капризов) – 37:46    

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые остались на третий период на стадионе и оставались с нами до конца. Спасибо всем, кто сохранил веру в «Пингвинз». Иногда случаются такие поражения. Мы должны стоять на своём. Это НХЛ, и я довольно быстро понял, что у тебя не так много времени, чтобы думать о том, что пошло не так. Нужно сразу перезагрузиться и быть готовым к следующему вечеру», — приводит слова Мурашова пресс‑служба НХЛ.

Мурашов вышел на замену при счёте 0:4 и отразил 10 из 11 бросков (90,9%). Российский вратарь провел три матча в текущем сезоне и пропустил четыре шайбы, отражая 93,2% бросков в среднем за матч

