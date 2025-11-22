Рассказов ответил на вопрос о непростых взаимоотношениях с Буцаевым в «Сибири»

Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов ответил на вопрос о непростых взаимоотношениях с бывшим главным тренером новосибирского клуба Вячеславом Буцаевым.

— Насколько достоверны появлявшиеся в СМИ сведения о непростых отношениях бывшего главного тренера Вячеслава Буцаева с игроками? Например, слухи о том, что он запрещал пить воду во время тренировок и потребовал убрать иконы из раздевалок?

— Каждый тренер видит всё по-своему. Я ничего такого не могу сказать по этому поводу. С Вячеславом Геннадьевичем, к сожалению, у нас не получилось. Сезон у нас вообще непростой очень — уже две тренерские перестановки. Сейчас чуть успокоились, стали внутри команды друг друга лучше чувствовать. Все прониклись ситуацией и пытаемся исправить положение.

У Вячеслава Геннадьевича в «Сибири» было не так много времени, поскольку он возглавил команду не с начала сезона. Имеем что имеем. Мы благодарим его за работу, но дальше идём с другим тренером. Такое часто бывает в тренерской деятельности. Да и не только в тренерской: команда не играет — начинаются обмены игроков, перестановки и так далее. Это спорт — никто не любит проигрывать, — приводят слова Рассказова «Известия».