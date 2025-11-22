Главный тренер «Питтсбурга» коротко высказался о разгромном поражении от «Миннесоты»
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз прокомментировал домашнее разгромное поражение от «Миннесоты Уайлд».
«Сегодня вечером было всего понемногу. Почти всё, что только могло пойти не так, пошло не так», — приводит слова Мьюза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости одержали разгромную сухую победу со счётом 5:0. «Миннесота» после сегодняшней победы вышла на пятое место Запада с 26 очками. «Питтсбург» с 24 очками идёт шестым на Востоке.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 03:57 0:2 Эрикссон Эк (Буйум, Болди) – 09:39 (pp) 0:3 Юханссон (Бродин, Фэйбер) – 11:42 0:4 Капризов (Миддлтон, Цуккарелло) – 21:09 0:5 Болди (Капризов) – 37:46
