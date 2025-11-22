Норрис взял поул на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1, 100 очков Дёмина в НБА. Главное к утру

Пилот «Макларена» Ландо Норрис взял поул на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал первые 100 очков за карьеру в НБА, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».