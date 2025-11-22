Скидки
22 ноября главные новости спорта, Ф-1, хоккей, НХЛ, КХЛ, шахматы, баскетбол, НБА, теннис, ATP

Норрис взял поул на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1, 100 очков Дёмина в НБА. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис взял поул на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал первые 100 очков за карьеру в НБА, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Норрис взял поул на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1, Ферстаппен — второй, Пиастри — пятый.
  2. Егор Дёмин набрал 100 очков в НБА.
  3. «Миннесота» разгромила «Питтсбург» со счётом 5:0. У Капризова — гол+пас.
  4. Льюис Хэмилтон занял последнее место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.
  5. Капризов ушёл в отрыв в гонке российских бомбардиров НХЛ, опережая Малкина на 3 очка.
  6. «Бруклин» одержал третью победу в сезоне-2025/2026 НБА. У Егора Дёмина — 12 очков.
  7. Российские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира — 2025.
  8. Коболли обыграл Бергса и вывел сборную Италии в финал Кубка Дэвиса — 2025.
  9. Сергей Бобровский и Илья Сорокин делят лидерство по шат-аутам в сезоне-2025/2026 НХЛ.
  10. «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в гостях.
