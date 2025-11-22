Скидки
«Пассажиров сейчас нет, и это здорово». Болди — об игре «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди после разгромной победы над «Питтсбург Пингвинз» оценил игру «дикарей» в последних матчах.

«Наша игра становится всё лучше и лучше, это главное. Пассажиров сейчас нет, и это здорово», — приводит слова Болди The Athletic.

На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости одержали разгромную сухую победу со счётом 5:0. Мэтт Болди в сегодняшнем матче НХЛ забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 03:57     0:2 Эрикссон Эк (Буйум, Болди) – 09:39 (pp)     0:3 Юханссон (Бродин, Фэйбер) – 11:42     0:4 Капризов (Миддлтон, Цуккарелло) – 21:09     0:5 Болди (Капризов) – 37:46    
