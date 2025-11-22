Расписание матчей КХЛ на 22 ноября 2025 года

Сегодня, 22 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 22 ноября 2025 года:

14:30. «Металлург» Мг – «Адмирал»;

17:00. «Локомотив» – «Амур»;

17:00. ХК «Сочи» – «Сибирь»;

17:10. «Динамо» Мн – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 41 очком после 29 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 46 очков после 29 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.