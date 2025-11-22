Сегодня, 22 ноября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 22 ноября 2025 года (время московское):

09:00. «Металлург» Нк – «Нефтяник»;

13:00. ХК «Тамбов» – АКМ;

13:00. «Буран» – «Дизель»;

13:00. «Сокол» – «Челны»;

13:00. «Ростов» – «Рязань-ВДВ».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 42 очка в 26 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 41 очком после 26 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (38 очков в 25 матчах). В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча.