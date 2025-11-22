Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 22 ноября 2025 года

Сегодня, 22 ноября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 22 ноября 2025 года (время московское):

13:00. «Алмаз» – МХК «Спартак MAX»;

13:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Красная Армия»;

13:00. «Локо» – «Крылья Советов»;

13:00. «АКМ-Юниор» – «Сахалинские Акулы»;

13:00. ХК «Капитан» – «Амурские Тигры»;

13:00. Академия СКА – МХК «Спартак»;

13:00. МХК «Атлант» – «Тайфун»;

17:00. «АКМ Новомосковск» – «Тюменский Легион».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 39 очков после 26 матчей.