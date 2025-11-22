Две передачи Задорова помогли «Бостону» победить в овертайме «Лос-Анджелес»
Поделиться
22 ноября на льду ««Крипто.ком-Арены»» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Стивз, Задоров) – 48:01 1:1 Армиа (Мур, Дюмулен) – 53:03 (sh) 1:2 Гики (Пастрняк, Задоров) – 62:27
В первых двух периодах команды голов не забили. На девятой минуте третьей двадцатиминутки Морган Гики с передач Алекса Стивза и Никиты Задорова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Йоэль Армиа с передач Тревора Мура и Брайана Дюмулена восстановил равенство в счёте. В овертайме Морган Гики с передач Давида Пастрняка и Никиты Задорова принёс гостям победу.
В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» сыграет дома с «Оттавой Сенаторз» 25 ноября. «Бостон Брюинз» 24 ноября проведёт гостевую встречу с «Сан-Хосе Шаркс».
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:29
-
08:10
-
07:39
-
07:00
-
06:44
-
06:27
-
06:14
-
05:51
-
05:33
-
05:19
-
04:28
-
03:41
- 21 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:42
-
23:32
-
23:20
-
23:06
-
22:52
-
22:42
-
22:30
-
22:18
-
22:08
-
21:51
-
21:32
-
21:23
-
21:12
-
21:04
-
20:44