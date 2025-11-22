Две передачи Задорова помогли «Бостону» победить в овертайме «Лос-Анджелес»

22 ноября на льду ««Крипто.ком-Арены»» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.

В первых двух периодах команды голов не забили. На девятой минуте третьей двадцатиминутки Морган Гики с передач Алекса Стивза и Никиты Задорова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Йоэль Армиа с передач Тревора Мура и Брайана Дюмулена восстановил равенство в счёте. В овертайме Морган Гики с передач Давида Пастрняка и Никиты Задорова принёс гостям победу.

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» сыграет дома с «Оттавой Сенаторз» 25 ноября. «Бостон Брюинз» 24 ноября проведёт гостевую встречу с «Сан-Хосе Шаркс».