Главная Хоккей Новости

Лос-Анджелес Кингз — Бостон Брюинз, результат матча 22 ноября, счет 1:2 ОТ, НХЛ 2025-2026

Две передачи Задорова помогли «Бостону» победить в овертайме «Лос-Анджелес»
22 ноября на льду ««Крипто.ком-Арены»» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Стивз, Задоров) – 48:01     1:1 Армиа (Мур, Дюмулен) – 53:03 (sh)     1:2 Гики (Пастрняк, Задоров) – 62:27    

В первых двух периодах команды голов не забили. На девятой минуте третьей двадцатиминутки Морган Гики с передач Алекса Стивза и Никиты Задорова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Йоэль Армиа с передач Тревора Мура и Брайана Дюмулена восстановил равенство в счёте. В овертайме Морган Гики с передач Давида Пастрняка и Никиты Задорова принёс гостям победу.

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» сыграет дома с «Оттавой Сенаторз» 25 ноября. «Бостон Брюинз» 24 ноября проведёт гостевую встречу с «Сан-Хосе Шаркс».

Комментарии
Новости. Хоккей
