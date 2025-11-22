Результаты матчей НХЛ на 22 ноября 2025 года

В ночь на 22 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 22 ноября 2025 года:

«Питтсбург Пингвинз» – «Миннесота Уайлд» — 0:5;

«Баффало Сэйбрз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 9:3;

«Виннипег Джетс» – «Каролина Харрикейнз» — 3:4;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Бостон Брюинз» — 1:2 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 33 очками после 20 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 30 очков после 21 встречи.