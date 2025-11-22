«Это будет большой ошибкой «Локомотива». Третьяк — о возможном уходе Хартли из клуба

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил возможный уход главного тренера «Локомотива» Боба Хартли из ярославского клуба. Ранее подобная информация появилась в некоторых СМИ.

«Знаю, что Хартли — действительно хороший тренер, и, если он уйдёт, это будет большой ошибкой «Локомотива». Он уже много что доказал здесь. Но что там происходит в клубе, это его дело, не в моей компетенции», — приводит слова Третьяка ТАСС.

«Локомотив» после 29 матчей набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Боб Хартли возглавил железнодорожников в нынешнее межсезонье.