Крикунов: Овечкин не доберётся до 1000 шайб, но свои 940-950 забросит

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил перспективы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина забросить 1000 шайб в регулярном сезоне НХЛ за карьеру.

«До 1000 долго играть надо. Вернётся, наверное, сюда в следующем году. А за сезон он, 100%, не забьёт столько. Думаю, 940-950 по стандарту забросит», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

40-летний россиянин сделал хет-трик в матче с «Монреаль Канадиенс» (8:4). Александр Овечкин забросил 907-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив рекорд лиги. В следующей игре «Вашингтон» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 23 ноября.