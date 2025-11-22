Скидки
Хоккей Новости

Форвард «Салавата» Жаровский назвал своего конкурента на приз лучшему новичку КХЛ

18-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский считает Михаила Фёдорова из «Металлурга» своим конкурентом на приз лучшему новичку Континентальной хоккейной лиги.

– Вы стали лучшим новичком прошлого сезона МХЛ, а теперь являетесь фаворитом в борьбе за приз лучшего новичка КХЛ. Кого считаете своими конкурентами?
– Не слежу за другими ребятами, но среди ровесников назову Мишу Фёдорова из «Металлурга». Я не думаю о звании лучшего новичка КХЛ, как будет – так будет, — цитирует Жаровского сайт МХЛ.

Александр Жаровский в нынешнем сезоне провёл 20 матчей, в которых записал на свой счёт 15 (6+9) очков. 18-летний Фёдоров за «Металлург» сыграл 20 встреч, где набрал 7 (4+3) очков.

