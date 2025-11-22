Скидки
Мышкин — о Дриджере: уровень — дворовый. Весь «Трактор» на нервах — психанул даже тренер

Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион, легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин высказался о неудачной игре вратаря «Трактора» Криса Дриджера.

— В Челябинске продолжается шоу ещё одного парня из «Макдональдса». У Дриджера сразу несколько болевых точек – по центру внизу, слева, справа и так далее (смеётся). Сам удивляюсь, как такой вратарь очутился в КХЛ. Уровень – дворовый. Хотя, может, там какие-то психологические проблемы, человек, что называется, «поплыл».

— Из-за этого «Трактор» пропустил больше всех в лиге – 98 шайб?
— Когда голкипер так играет, на нервах и вся оборона, и вся команда, которая вот-вот разменяет первую сотню шайб. Психанул даже главный тренер, уехал домой, в Канаду. Какая-то анекдотическая ситуация.

Но тут вопросы и к тренеру. Тот же Зинэтула Билялетдинов, мэтр нашей тренерской школы, всегда начинал плясать от печки – строил оборону, это в первую очередь зона тренерской ответственности. В «Тракторе» видим скорее зону безответственности, — цитирует Мышкина Russia-Hockey.

