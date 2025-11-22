Борис Михайлов: Овечкин по-прежнему является лидером «Вашингтона», это даже не обсуждается

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Александр Овечкин и раньше играл неплохо, но у любого хоккеиста бывает полоса неудач, когда шайба по разным причинам не идёт в ворота. Считайте, что начало сезона у него было просто неудачным, а теперь всё изменилось и он постоянно забивает. Хочу пожелать ему продолжать в таком же стиле и дальше. У меня нет никаких сомнений, что Александр по-прежнему является лидером команды. И это даже не обсуждается. Самое главное — чтобы Овечкин смог избежать серьёзных травм», — цитирует Михайлова «РИА Новости Спорт».