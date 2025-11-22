«Делает это как крыса». Александр Барабанов — о стычке с форвардом «Нефтехимика» Надворным

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов раскритиковал форварда «Нефтехимика» Матвея Надворного после их стычки в очном матче команд.
«Если бы он сделал это чисто, вопросов нет. А когда он делает это как крыса, так скажем, это не красит хоккей», — заявил Барабанов во время интервью после второго периода игры.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Пресс-служба «Нефтехимика» после игры опубликовала фото Барабанова в испорченной форме с подписью «Крысы погрызли».
«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 31 очко, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 38 очками после 29 встреч располагается на второй строчке Востока.
