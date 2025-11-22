Скидки
Главная Хоккей Новости

«Делает это как крыса». Александр Барабанов — о стычке с форвардом «Нефтехимика» Надворным

«Делает это как крыса». Александр Барабанов — о стычке с форвардом «Нефтехимика» Надворным
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов раскритиковал форварда «Нефтехимика» Матвея Надворного после их стычки в очном матче команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 11:46 (5x5)     1:1 Митякин (Белозёров, Сериков) – 27:51 (5x4)     1:2 Денисенко (Алистров, Фисенко) – 53:19 (5x5)     1:3 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 59:04 (5x5)     2:3 Точилкин (Федотов, Хоружев) – 59:24 (5x5)    

«Если бы он сделал это чисто, вопросов нет. А когда он делает это как крыса, так скажем, это не красит хоккей», — заявил Барабанов во время интервью после второго периода игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Пресс-служба «Нефтехимика» после игры опубликовала фото Барабанова в испорченной форме с подписью «Крысы погрызли».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 31 очко, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 38 очками после 29 встреч располагается на второй строчке Востока.

