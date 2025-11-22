Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Делает это как крыса». Александр Барабанов — о стычке с форвардом «Нефтехимика» Надворным

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов раскритиковал форварда «Нефтехимика» Матвея Надворного после их стычки в очном матче команд.

«Если бы он сделал это чисто, вопросов нет. А когда он делает это как крыса, так скажем, это не красит хоккей», — заявил Барабанов во время интервью после второго периода игры.

Пресс-служба «Нефтехимика» после игры опубликовала фото Барабанова в испорченной форме с подписью «Крысы погрызли».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 31 очко, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 38 очками после 29 встреч располагается на второй строчке Востока.