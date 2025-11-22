«Хоккей — это не цирк!» Щитов — о собаке на символическом вбрасывании перед матчем КХЛ

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов оценил приглашение служебной собаки для участия в символическом вбрасывании перед игрой минского «Динамо» и ЦСКА в Беларуси. Напомним, собака покусала игроков на вбрасывании за перчатки.

«Я видел видео, наверняка собака обученная. Просто так она бы не кусала игроков. Для животного произошла стрессовая ситуация. Если бы она сильно укусила, то для лиги был бы вопиющий случай. Конечно, была опасность нанесения травмы. Собака могла укусить за кисть хоккеиста. Могли пострадать и связки. В общем, достаточно травмоопасно. С животными нужно быть аккуратными. Всё-таки хоккей — это не цирк! Да и в цирке уже давно пора избавиться от этих шоу с животными. Хватит над ними издеваться.

Думаю, и собаке было неприятно чувствовать себя в непривычных условиях, выходя на лёд, где тысячи зрителей, освещение. Из-за такого внимания может возникнуть паника. Я считаю, это ни к чему. Возможно, не нужно животных приводить к хоккеистам. Символическое вбрасывание с заслуженными людьми — здорово! Но с животными, попадающими в стрессовую ситуацию, даже обученными, может произойти всё что угодно», — цитирует Щитова Legalbet.