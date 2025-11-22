«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:00 мск

В ночь на 23 ноября состоится очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду примет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

Это будет третий и заключительный матч между командами в нынешнем регулярном сезоне. Ранее клубы обменялись домашними победами: «Вашингтон» победил со счётом 3:2 ОТ, «Тампа-Бэй» — со счётом 3:2.

«Вашингтон» с 24 очками после 21 встречи располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» с 24 очками после 20 игр занимает седьмое место в таблице Востока.