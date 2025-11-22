Скидки
«Спартак» поместил вратаря Дмитрия Николаева в список отказов

«Спартак» поместил вратаря Дмитрия Николаева в список отказов
Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев помещён в список отказов КХЛ. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе. Об этом сообщат пресс-служба красно-белых.

Напомним, московский клуб в нынешнее межсезонье заключил новый контракт с Дмитрием Николаевым, который рассчитан до конца сезона-2027/2028.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний Николаев провёл 13 матчей, в которых одержал пять побед с 90% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,94. Ранее в карьере голкипер играл за СКА и «Нефтехимик».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Запада.

