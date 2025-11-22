«Не понял, как Хартли его не защитил». Мышкин — об уходе Рябыкина из «Локомотива»

Олимпийский чемпион, легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин оценил уход тренера Дмитрия Рябыкина из «Локомотива».

— Что скажете по тренерским перестановкам в «Локомотиве»?

— Вообще не понял, что произошло с Рябыкиным и как главный тренер такого сильного специалиста не защитил. Знаете, когда начинаются подводные течения, это всегда плохо – и сказывается на команде. От таких вещей желательно уходить, — приводит слова Мышкина Russia-Hockey.

«Локомотив» после 29 матчей набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Боб Хартли возглавил железнодорожников в нынешнее межсезонье.