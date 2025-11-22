«Локомотив» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 22 ноября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и хабаровским «Амуром». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 41 очко. «Амур» с 26 очками занимает восьмое место в таблице Востока. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта 2026 года.