Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив — Амур: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Локомотив» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и хабаровским «Амуром». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 41 очко. «Амур» с 26 очками занимает восьмое место в таблице Востока. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
«Это будет большой ошибкой «Локомотива». Третьяк — о возможном уходе Хартли из клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android