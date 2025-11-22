«Динамо» Мн — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:10 мск

Сегодня, 22 ноября, в Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 17:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой игре сильнее было «Динамо» со счётом 3:0.

Минское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 39 очков. «Спартак» с 31 очком занимает седьмое место в таблице Запада. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта 2026 года.