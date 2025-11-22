Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:10 мск

«Динамо» Мн — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:10 мск
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, в Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 17:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой игре сильнее было «Динамо» со счётом 3:0.

Минское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 39 очков. «Спартак» с 31 очком занимает седьмое место в таблице Запада. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Официально
«Спартак» поместил вратаря Дмитрия Николаева в список отказов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android