«Не очень хорошо знаю, что это такое». Нападающий московского «Динамо» Артемьев — о Fan ID

«Не очень хорошо знаю, что это такое». Нападающий московского «Динамо» Артемьев — о Fan ID
Нападающий московского «Динамо» Сергей Артемьев оценил идею возвращения продажи пива на стадионы и ответил на вопрос о возможном внедрении системы Fan ID на хоккейные матчи.

«Я положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Будет больше болельщиков, лучше атмосфера. Играть будет приятнее: больше людей будут поддерживать. Приятно видеть много фанатов на трибунах.

Что касается Fan ID, не очень хорошо знаю, что это такое, поэтому не могу ничего сказать о его возможном введении на хоккейные матчи», – приводит слова Артемьева Metaratings.

«Динамо» с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице Запада.

