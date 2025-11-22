Сушинский: приятно смотреть, как Овечкин радуется голу, как будто это первый в карьере

Чемпион мира, известный в прошлом форвард «Авангарда» Максим Сушинский высоко оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Не прекращаю восхищаться Сашей, тем, что он в такой прекрасной форме находится, продолжает забивать. И при этом сам радуется каждому голу, как будто это первый в карьере. Очень приятно за этим наблюдать даже по телевизору, и сам немного загораюсь.

Сможет ли побить рекорд Гретцки? Я не прогнозист, поэтому не хотел бы давать какие-то оценки. Не назвал бы обсуждение погони за Гретцки именно ажиотажем. Просто НХЛ умеет зарабатывать деньги, чистый бизнес. Приглашают людей, продают пиво и попкорн на стадионах. Тем самым получают большие деньги для того же Александра и не только. Очень хороший маркетинг», — цитирует Сушинского «Советский спорт».