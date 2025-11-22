Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: приятно смотреть, как Овечкин радуется голу, как будто это первый в карьере

Сушинский: приятно смотреть, как Овечкин радуется голу, как будто это первый в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира, известный в прошлом форвард «Авангарда» Максим Сушинский высоко оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Не прекращаю восхищаться Сашей, тем, что он в такой прекрасной форме находится, продолжает забивать. И при этом сам радуется каждому голу, как будто это первый в карьере. Очень приятно за этим наблюдать даже по телевизору, и сам немного загораюсь.

Сможет ли побить рекорд Гретцки? Я не прогнозист, поэтому не хотел бы давать какие-то оценки. Не назвал бы обсуждение погони за Гретцки именно ажиотажем. Просто НХЛ умеет зарабатывать деньги, чистый бизнес. Приглашают людей, продают пиво и попкорн на стадионах. Тем самым получают большие деньги для того же Александра и не только. Очень хороший маркетинг», — цитирует Сушинского «Советский спорт».

Материалы по теме
Крикунов: Овечкин не доберётся до 1000 шайб, но свои 940-950 забросит
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android