Рассказов ответил на вопрос, верит ли он в то, что «Сибирь» ещё может попасть в плей-офф

Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов оценил вероятность попадания новосибирского клуба в розыгрыш Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.

— Верите, что «Сибирь» ещё может попасть в плей-офф?

— Впереди 40 игр в регулярном чемпионате. И отставание от зоны плей-офф шесть очков — такое можно отыграть. Ещё всё что угодно может случиться, — приводят слова Рассказова «Известия».

«Сибирь» с 19 очками после 28 матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей встрече новосибирский клуб сыграет с «Сочи» в гостях сегодня, 22 ноября.

