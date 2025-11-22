Потуральски: Буше — один из самых требовательных тренеров в моей карьере, однозначно

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски рассказал о работе с главным тренером омского клуба Ги Буше.

– Ранее вы говорили, что очень хотели поработать под руководством Ги Буше. Вы были лично с ним знакомы перед приездом в «Авангард»?

– Нет, но мы хорошо поговорили друг с другом, прежде чем я подписал контракт. Это очень требовательный и интенсивный тренер, который постоянно сподвигает меня к тому, чтобы я становился лучше. Мне нравится принимать новые вызовы, поэтому я и хотел поработать под руководством Буше.

– Это один из самых требовательных тренеров в вашей карьере?

– Однозначно! Благодаря этому он и является успешным тренером. Он прекрасно знает, как выжать максимум из команды. Возможно, кому-то это не нравится, но лично я хочу развиваться и становиться лучшей версией самого себя. Кроме того, Буше – очень честный человек. Он уже давно в хоккее, поэтому прекрасно чувствует его. Ги отлично понимает, когда стоит надавить на нас, а когда, наоборот, дать отдохнуть. Очень умный и опытный человек и тренер. Очень приятно осознавать, что наш наставник может в нужный момент зарядить нас, — заявил Потуральски.