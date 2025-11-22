Скидки
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергеев рассказал, какое правило отменил бы в КХЛ

Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, защитник московского «Динамо» Артём Сергеев ответил на вопрос, какое правило отменил бы в Континентальной хоккейной лиге.

— Если бы решал ты, то какое правило отменил или коренным образом изменил?
— Понимаю, что это вряд ли возможно, но я бы убрал рекламные паузы для ТВ, когда игра тормозится на пару минут. Это сбивает ритм и темп игры. Вот когда начинается плей-офф и играешь в овертайме полный период уже без этих пауз — прямо супер, было бы здорово и в регулярке от них избавиться, — приводит слова Сергеева пресс-служба «Динамо».

«Динамо» с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице Запада.

Новости. Хоккей
