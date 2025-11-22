Защитник Уайатт Калинюк перешёл из «Салавата Юлаева» в «Шанхайские Драконы»

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» произвёл обмен с «Салаватом Юлаевым», в результате сделки состав китайской команды пополнил канадский защитник Уайатт Калинюк. Уфимский клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба «Шанхая». Контракт с Калинюком рассчитан до конца сезона.

В текущем чемпионате Калинюк провёл 20 матчей за «Ак Барс» и «Салават Юлаев», набрав 5 (1+4) очков.

«Мобильный защитник, умеющий играть в большинстве, хорошо двигает шайбу, может поддержать атаку. Неплохо проявил себя как в АХЛ, так и в Финляндии, где набрал 36 очков, из них 10 – заброшенные шайбы. Адаптирован к КХЛ, поиграл в Казани и Уфе, в нашей команде встретится с системой, с которой хорошо знаком. Добавит нашей обороне скорости и результативности», — заявил генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий.