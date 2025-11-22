Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов пропускает встречу с «Адмиралом»

Комментарии

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает дальневосточный «Адмирал». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу уральского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
1 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Орехов) – 02:06 (5x5)     1:1 Завгородний (Шепелев, Шулак) – 06:29 (5x5)     1:2 Завгородний (Гераськин) – 10:13 (4x5)    

Игру пропускает нападающий магнитогорского клуба Евгений Кузнецов, на счету которого в сезоне Континентальной хоккейной лиги 12 матчей и семь результативных передач. В матче с «Автомобилистом» (5:4) Кузнецов сыграл минимальное время среди игроков «Металлурга» – 2 минуты и 59 секунд.

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

«Металлург» с 46 очками после 29 матчей занимает первое место в таблице Востока.

