Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов пропускает встречу с «Адмиралом»
В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает дальневосточный «Адмирал». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу уральского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
1 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Орехов) – 02:06 (5x5) 1:1 Завгородний (Шепелев, Шулак) – 06:29 (5x5) 1:2 Завгородний (Гераськин) – 10:13 (4x5)
Игру пропускает нападающий магнитогорского клуба Евгений Кузнецов, на счету которого в сезоне Континентальной хоккейной лиги 12 матчей и семь результативных передач. В матче с «Автомобилистом» (5:4) Кузнецов сыграл минимальное время среди игроков «Металлурга» – 2 минуты и 59 секунд.
Состав «Металлурга»:
Фото: «Металлург»
«Металлург» с 46 очками после 29 матчей занимает первое место в таблице Востока.
