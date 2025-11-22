Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов пропускает встречу с «Адмиралом»

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает дальневосточный «Адмирал». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу уральского клуба.

Игру пропускает нападающий магнитогорского клуба Евгений Кузнецов, на счету которого в сезоне Континентальной хоккейной лиги 12 матчей и семь результативных передач. В матче с «Автомобилистом» (5:4) Кузнецов сыграл минимальное время среди игроков «Металлурга» – 2 минуты и 59 секунд.

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

«Металлург» с 46 очками после 29 матчей занимает первое место в таблице Востока.