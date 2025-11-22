Дементьев: в «Динамо» могли посчитать, что Козлов справится с задачами лучше Кудашова

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал уход Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо». Исполняющим обязанности тренера стал Вячеслав Козлов.

— В чём вы видите причины отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо»?

— Начнём с того, чтобы глубоко и предметно ответить на этот вопрос, необходимо быть внутри клуба и коллектива, знать всю внутреннюю кухню. На мой взгляд, видимых и лежащих на поверхности причин для отставки Кудашова не было. Бело-голубые после весьма неоднозначного старта смогли выправить ситуацию, стабилизировав игру и результаты.

Знаете, для таких команд, как столичное «Динамо», регулярный чемпионат всегда является этапом, когда можно наиграть какие-то наработки и оптимально подготовиться к плей-офф. В подобных ситуациях важно понимать, какие конкретные цели и задачи ставит перед собой клуб на данный момент. Быть может, в руководстве «Динамо» посчитали, что Вячеслав Козлов справится с этими задачами не хуже или лучше Алексея Кудашова, — цитирует Дементьева «Спорт день за днём».