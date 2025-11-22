«Тренер не всегда виноват». Третьяк — об уходе Бенуа Гру из «Трактора»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал уход Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора».

«Это жизнь, я просто не ожидал, что так это быстро произошло. Можно только догадываться, почему так случилось. Тренер не всегда виноват: нестабильно играют вратарь, оборона очень слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо так играть с самого начала», — приводит слова Третьяка ТАСС.

«Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Востока.

Ранее Бенуа Гру прокомментировал своё решение покинуть пост главного тренера «Трактора». Специалист ушёл из челябинского клуба 17 ноября 2025 года.