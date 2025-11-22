Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тренер не всегда виноват». Третьяк — об уходе Бенуа Гру из «Трактора»

«Тренер не всегда виноват». Третьяк — об уходе Бенуа Гру из «Трактора»
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал уход Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора».

«Это жизнь, я просто не ожидал, что так это быстро произошло. Можно только догадываться, почему так случилось. Тренер не всегда виноват: нестабильно играют вратарь, оборона очень слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо так играть с самого начала», — приводит слова Третьяка ТАСС.

«Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Востока.

Ранее Бенуа Гру прокомментировал своё решение покинуть пост главного тренера «Трактора». Специалист ушёл из челябинского клуба 17 ноября 2025 года.

Материалы по теме
«Чувствую себя чрезвычайно уставшим». Гру объяснил свой уход из «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android