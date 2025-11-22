Вайсфельд: Александр Овечкин — это целое явление, а не просто игрок

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил шансы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина забросить 1000 шайб НХЛ и высказался о старте форварда в новом сезоне.

«Забросит ли Овечкин 1000 шайб в НХЛ — тут два аспекта. Во-первых, многое будет зависеть от здоровья Александра. Во-вторых, есть ли у него желание продолжать играть на высочайшем уровне. Все хоккеисты разные. Тот же Ягр до сих пор играет, хотя ему уже за 50 лет… Он скоро до 70 дойдёт, наверное. А Овечкин что?

Я не думаю, что Александр нервничал и переживал о неудачном начале сезона. Овечкин большой профессионал. Он точно знает, как нужно себя готовить и восстанавливаться после повреждений. Нет ничего удивительного, что Александр сейчас снова играет хорошо. Почему для многих 16 очков в 20 матчах — это неудачный старт для нападающего? Потому что это Овечкин. Применительно его игры сейчас всё под микроскопом. Сейчас Александр на таком этапе своей карьеры, когда он делает любой шаг — это уже новый рекорд. Тем более в НХЛ огромное количество разных рекордов. Отсюда и пристальное внимание. Но в этом нет ничего удивительного. Овечкин — это целое явление, а не просто игрок», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».