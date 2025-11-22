Вратарь «Адмирала» Гуска совершил невероятный сейв в матче с «Металлургом»
Поделиться
Голкипер «Адмирала» Адам Гуска отметился невероятным сейвом в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом», который проходит в эти минуты на льду «Арена-Металлург» в Магнитогорске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Орехов) – 02:06 (5x5) 1:1 Завгородний (Шепелев, Шулак) – 06:29 (5x5) 1:2 Завгородний (Гераськин) – 10:13 (4x5) 2:2 Фёдоров (Канцеров, Ткачёв) – 27:18 (5x5) 3:2 Ткачёв (Пресс) – 51:35 (5x5)
За полторы минуты до окончания второго периода при счёте 2:2 словацкий вратарь совершил потрясающее спасение ловушкой, отразив шайбу, летящую в пустые ворота после броска Романа Канцерова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В нынешнем сезоне Гуска провёл 23 матча, в восьми из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,47 и 90,6% отражённых бросков.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
16:26
-
16:14
-
15:49
-
15:31
-
15:04
-
14:40
-
14:33
-
14:28
-
14:10
-
14:00
-
13:33
-
13:14
-
12:52
-
12:34
-
12:13
-
11:55
-
11:45
-
11:23
-
11:05
-
10:46
-
10:27
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:29
-
08:10
-
07:39
-
07:00
-
06:44