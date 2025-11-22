Вратарь «Адмирала» Гуска совершил невероятный сейв в матче с «Металлургом»

Голкипер «Адмирала» Адам Гуска отметился невероятным сейвом в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом», который проходит в эти минуты на льду «Арена-Металлург» в Магнитогорске.

За полторы минуты до окончания второго периода при счёте 2:2 словацкий вратарь совершил потрясающее спасение ловушкой, отразив шайбу, летящую в пустые ворота после броска Романа Канцерова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В нынешнем сезоне Гуска провёл 23 матча, в восьми из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,47 и 90,6% отражённых бросков.