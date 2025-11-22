Скидки
Вратарь «Адмирала» Гуска совершил невероятный сейв в матче с «Металлургом»

Голкипер «Адмирала» Адам Гуска отметился невероятным сейвом в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом», который проходит в эти минуты на льду «Арена-Металлург» в Магнитогорске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Орехов) – 02:06 (5x5)     1:1 Завгородний (Шепелев, Шулак) – 06:29 (5x5)     1:2 Завгородний (Гераськин) – 10:13 (4x5)     2:2 Фёдоров (Канцеров, Ткачёв) – 27:18 (5x5)     3:2 Ткачёв (Пресс) – 51:35 (5x5)    

За полторы минуты до окончания второго периода при счёте 2:2 словацкий вратарь совершил потрясающее спасение ловушкой, отразив шайбу, летящую в пустые ворота после броска Романа Канцерова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В нынешнем сезоне Гуска провёл 23 матча, в восьми из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,47 и 90,6% отражённых бросков.

Новости. Хоккей
