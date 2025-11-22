Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий перешёл в хоккейный клуб «Сочи», сообщает пресс-служба южного клуба. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.

«Дмитрий Кагарлицкий – опытный и мастеровитый игрок, один из самых узнаваемых хоккеистов лиги. Уровень его навыков позволит нам усилить игру в нападении и большинстве. Не стоит забывать и о его авторитете. Он поможет усилить командный дух. Это опытный хоккеист, которого нам не хватало во многих ключевых моментах. Надеемся, что Дмитрий быстро вольётся в состав и поможет нам в решении поставленных задач», – приводит слова заместителя генерального директора по спортивным операциям клуба Вадима Покотило пресс-служба «Сочи».

Последним клубом 36-летнего форварда было нижегородское «Торпедо», за который он выступал в прошлом сезоне. Также хоккеист играл за «Атлант», «Крылья Советов», новокузнецкий «Металлург», «Донбасс», «Северсталь», московское «Динамо», СКА и «Ак Барс». Всего в КХЛ на счету Кагарлицкого 816 матчей и 533 (196+337) очка.