Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий перешёл в хоккейный клуб «Сочи», сообщает пресс-служба южного клуба. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.

«Дмитрий Кагарлицкий – опытный и мастеровитый игрок, один из самых узнаваемых хоккеистов лиги. Уровень его навыков позволит нам усилить игру в нападении и большинстве. Не стоит забывать и о его авторитете. Он поможет усилить командный дух. Это опытный хоккеист, которого нам не хватало во многих ключевых моментах. Надеемся, что Дмитрий быстро вольётся в состав и поможет нам в решении поставленных задач», – приводит слова заместителя генерального директора по спортивным операциям клуба Вадима Покотило пресс-служба «Сочи».

Последним клубом 36-летнего форварда было нижегородское «Торпедо», за который он выступал в прошлом сезоне. Также хоккеист играл за «Атлант», «Крылья Советов», новокузнецкий «Металлург», «Донбасс», «Северсталь», московское «Динамо», СКА и «Ак Барс». Всего в КХЛ на счету Кагарлицкого 816 матчей и 533 (196+337) очка.

Материалы по теме
Фото
Вратарь «Сочи» Щетилин лишился зуба, отражая бросок в матче с «Шанхайскими Драконами»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android