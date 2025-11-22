Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Металлург» одержал победу над «Адмиралом» в серии буллитов

Сегодня, 22 ноября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

На третьей минуте нападающий «Металлурга» Никита Михайлис забил первый гол. На седьмой минуте форвард «Адмирала» Дмитрий Завгородний сравнял счёт. На 11-й минуте Завгородний оформил дубль и вывел гостей вперёд. На 28-й минуте нападающий хозяев Михаил Фёдоров восстановил равенство в счёте.

На 53-й минуте форвард Владимир Ткачёв забросил третью шайбу в ворота дальневосточной команды. На 59-й минуте нападающий «Адмирала» Даниил Гутик сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

В следующем матче «Металлург» примет омский «Авангард» 27 ноября, а днём ранее «Адмирал» сыграет дома с «Амуром».