Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Адмирал, результат матча 22 ноября 2025 года, счет 4:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал победу над «Адмиралом» в серии буллитов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Орехов) – 02:06 (5x5)     1:1 Завгородний (Шепелев, Шулак) – 06:29 (5x5)     1:2 Завгородний (Гераськин, Ручкин) – 10:13 (4x5)     2:2 Фёдоров (Канцеров, Ткачёв) – 27:18 (5x4)     3:2 Ткачёв (Пресс) – 51:35 (5x5)     3:3 Гутик (Солянников, Старков) – 58:47 (6x5)     4:3 Канцеров – 65:00    

На третьей минуте нападающий «Металлурга» Никита Михайлис забил первый гол. На седьмой минуте форвард «Адмирала» Дмитрий Завгородний сравнял счёт. На 11-й минуте Завгородний оформил дубль и вывел гостей вперёд. На 28-й минуте нападающий хозяев Михаил Фёдоров восстановил равенство в счёте.

На 53-й минуте форвард Владимир Ткачёв забросил третью шайбу в ворота дальневосточной команды. На 59-й минуте нападающий «Адмирала» Даниил Гутик сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

В следующем матче «Металлург» примет омский «Авангард» 27 ноября, а днём ранее «Адмирал» сыграет дома с «Амуром».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Евгений Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Металлурга» Разиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android