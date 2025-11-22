Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв набрал 40 очков в 30 матчах

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (4:3 Б) и набрал 40 очков в 30 играх. Отметим, что для форварда этот матч стал 500-м в КХЛ.

На 28-й минуте форвард Михаил Фёдоров забил второй гол магнитогорской команды с передачи Ткачёва и тем самым сравнял счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 52-й минуте Ткачёв забросил третью шайбу и вывел «Металлург» вперёд.

