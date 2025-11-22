Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв набрал 40 очков в 30 матчах
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (4:3 Б) и набрал 40 очков в 30 играх. Отметим, что для форварда этот матч стал 500-м в КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Орехов) – 02:06 (5x5) 1:1 Завгородний (Шепелев, Шулак) – 06:29 (5x5) 1:2 Завгородний (Гераськин, Ручкин) – 10:13 (4x5) 2:2 Фёдоров (Канцеров, Ткачёв) – 27:18 (5x4) 3:2 Ткачёв (Пресс) – 51:35 (5x5) 3:3 Гутик (Солянников, Старков) – 58:47 (6x5) 4:3 Канцеров – 65:00
На 28-й минуте форвард Михаил Фёдоров забил второй гол магнитогорской команды с передачи Ткачёва и тем самым сравнял счёт.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На 52-й минуте Ткачёв забросил третью шайбу и вывел «Металлург» вперёд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
