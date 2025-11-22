Гаврилов — об иностранных вратарях: просто стоять на линии и ползать в КХЛ не прокатывает

Бывший голкипер клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Гаврилов ответил на вопрос, почему в последнее время иностранные голкиперы не приживаются в КХЛ.

«У нас большое количество своих вратарей. Я бы не сказал, что слабые иностранные голкиперы приезжают. Тут вопрос адаптации и немного разного хоккея. Статистика в НХЛ упала. Средняя статистика отражённых бросков — 88%. А всегда средний был 91! У нас хоккей другой. У нас надо кататься. Просто стоять на линии и ползать в КХЛ не прокатывает. Больше трафика, другая площадка, надо выходить на край «краски». Объём катания важен. А треугольное катание никому не нужно. У всех наших лучших вратарей лиги хорошее катание.

Фукале прижился в КХЛ, потому что не ползает. Он именно катается. Просто приехать, сесть на линию ворот и ползать не получится. Они привыкли так играть в Северной Америке. Вратарь «Барыса» Шил не так плохо играет. Я знаю, как его просматривали. По нему было понятно, что к нашей лиге он адаптируется.

Как минимизировать риски, что человек в КХЛ не заиграет? Тренер вратарей не сможет по взмаху палочки переучить голкипера. Так не бывает, что за две недели человек научился кататься. Есть мышечная память, и ты никуда её не уберешь. Она нарабатывается годами. Мне кажется, менеджер должен выбирать голкипера в связке с тренером вратарей. Тогда можно будет минимизировать риски и понять, сможет этот человек адаптироваться к КХЛ или нет», — приводит слова Гаврилова Legalbet.