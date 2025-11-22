Роман Ротенберг поздравил московское «Динамо» с 79-летием

Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил клуб с 79-летием.

«Поздравляю хоккейный клуб «Динамо» с днём рождения! Сегодня одному из самых титулованных и легендарных клубов российского хоккея исполняется 79 лет.

«Динамо» – это огромная история, вписанная в летопись нашего спорта: яркие победы, знаковые достижения и целая плеяда великих тренеров и игроков.

В 1947 году клуб стал первым чемпионом страны, положив начало становлению нашей любимой игры. Виталий Давыдов, Александр Мальцев – имена, которые стали легендами клуба и всего советского хоккея. А воспитанник «Динамо» Александр Овечкин – один из самых узнаваемых хоккеистов мира, пример для миллионов молодых игроков.

Эта школа сильна и своими тренерами: Аркадий Чернышёв и Владимир Юрзинов создали фундамент, который и сегодня определяет высокий уровень динамовского хоккея. Именно такие мастера формировали культуру побед, дисциплину, уважение к игре и то самое узнаваемое «Динамо», которое знают и ценят везде.

Желаю «Динамо» новых ярких побед и продолжения великой истории, которая вдохновляет юных хоккеистов по всей стране», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.