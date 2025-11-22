Скидки
Главный тренер «Металлурга» Разин оценил победу над «Адмиралом»

Аудио-версия:
Главный тренер «Металлург» Андрей Разин назвал тяжёлой игру с «Адмиралом», магнитогорская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Орехов) – 02:06 (5x5)     1:1 Завгородний (Шепелев, Шулак) – 06:29 (5x5)     1:2 Завгородний (Гераськин, Ручкин) – 10:13 (4x5)     2:2 Фёдоров (Канцеров, Ткачёв) – 27:18 (5x4)     3:2 Ткачёв (Пресс) – 51:35 (5x5)     3:3 Гутик (Солянников, Старков) – 58:47 (6x5)     4:3 Канцеров – 65:00    

— Такая тяжёлая игра получилась, потому что много сил и эмоций отдали в поездке. Через день снова играть — тяжело. Хотя по движению всё было не так плохо. С большинством возникли проблемы. Но победа есть победа: как говорится, игра забывается — результат остаётся.

— Какие основные сложности «Адмирал», играя в меньшинстве, создал для ваших спецбригад?
— Они же всего два раза играли.

— Нет, наоборот: играя в меньшинстве, «Адмирал» создал сложности для спецбригад «Металлурга».
— Разобрали: они активно играли сегодня, было много неточных передач и потерь. Комментировать нечего. Ещё раз повторю: обычно после поездки приезжаешь, потом выходной — команда перезагружается. А тут организм уже привык к ритму, а тут снова через день играть. Нам ещё повезло, что мы довольно быстро из Екатеринбурга добрались. Такие домашние игры после подобных поездок бывают редко. Поэтому и трибуны гнали, и ребята старались.

Сегодня мы в целом по движению не проиграли, но по технике — да. Передачи, броски… Я посмотрел статистику после второго периода: мы сделали много бросков, у соперника было мало блокированных. Куда девались остальные? Почему так много бросали мимо — тоже вопрос. Здесь дело, скорее, в восстановлении — недовосстановились, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Видео
«Металлург» одержал победу над «Адмиралом» в серии буллитов
Новости. Хоккей
