Главный тренер «Металлурга» Разин оценил победу над «Адмиралом»

Главный тренер «Металлург» Андрей Разин назвал тяжёлой игру с «Адмиралом», магнитогорская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 4:3.

— Такая тяжёлая игра получилась, потому что много сил и эмоций отдали в поездке. Через день снова играть — тяжело. Хотя по движению всё было не так плохо. С большинством возникли проблемы. Но победа есть победа: как говорится, игра забывается — результат остаётся.

— Какие основные сложности «Адмирал», играя в меньшинстве, создал для ваших спецбригад?

— Они же всего два раза играли.

— Нет, наоборот: играя в меньшинстве, «Адмирал» создал сложности для спецбригад «Металлурга».

— Разобрали: они активно играли сегодня, было много неточных передач и потерь. Комментировать нечего. Ещё раз повторю: обычно после поездки приезжаешь, потом выходной — команда перезагружается. А тут организм уже привык к ритму, а тут снова через день играть. Нам ещё повезло, что мы довольно быстро из Екатеринбурга добрались. Такие домашние игры после подобных поездок бывают редко. Поэтому и трибуны гнали, и ребята старались.

Сегодня мы в целом по движению не проиграли, но по технике — да. Передачи, броски… Я посмотрел статистику после второго периода: мы сделали много бросков, у соперника было мало блокированных. Куда девались остальные? Почему так много бросали мимо — тоже вопрос. Здесь дело, скорее, в восстановлении — недовосстановились, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».