Разин: когда Кузнецов будет сильнее тех, кто сейчас вне состава, тогда и будет играть

Главный тренер «Металлург» Андрей Разин заявил, что форвард команды Евгений Кузнецов пока не может провести больше двух матчей подряд на достойном уровне. Нападающий не вошёл в заявку на матч с «Адмиралом» (4:3 Б).

— Евгений Кузнецов снова готовится к оптимальной физической форме?

— Да, когда он будет сильнее тех, кто сейчас вне состава, тогда и будет играть. Всё просто.

— Можете описать, к какому уровню он должен прийти? Он, очевидно, не станет таким быстрым, как Канцеров, и таким же физически выносливым он, возможно, уже не будет — в силу возраста и нынешнего состояния. Но он берёт другим: тонкими передачами, пониманием игры. До какого уровня он должен дойти, чтобы убедить вас включить его в состав?

— Ну, взяли Канцерова, но на свою роль… Сейчас хоккей становится всё быстрее. И если Женя не хочет соответствовать требованиям времени, то он так и будет сидеть в запасе. Я не могу ждать, как вы говорите, только «тонких передач». Помимо них, которые он действительно способен выполнять, есть и серьёзные ошибки: когда он на ровном месте теряет шайбу; когда в матче с «Автомобилистом» в первой или второй смене делает поперечную передачу, перехватываемую соперником, и тут же следует выход «два в один» на наши ворота.

Я готов прощать отдельные ошибки, но не их цепочку. Если его тонкие передачи будут перевешивать ошибки и компенсировать недостающую функциональность и физическое состояние, тогда он будет играть. Но пока ситуация такова, что он не может провести больше двух матчей подряд на достойном уровне. Он играл в Петербурге, концовку тоже провёл — у него были хорошие моменты, шанс сравнять. Он играл и в Челябинске, практически до последней смены, после чего я выпустил оборонительного нападающего вместо него. Всю игру он провёл. Но, видимо, потратил много сил и эмоций, и в матче с «Автомобилистом» выступил просто ужасно, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».