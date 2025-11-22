Скидки
Разин: когда Кузнецов будет сильнее тех, кто сейчас вне состава, тогда и будет играть

Разин: когда Кузнецов будет сильнее тех, кто сейчас вне состава, тогда и будет играть
Аудио-версия:
Главный тренер «Металлург» Андрей Разин заявил, что форвард команды Евгений Кузнецов пока не может провести больше двух матчей подряд на достойном уровне. Нападающий не вошёл в заявку на матч с «Адмиралом» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Орехов) – 02:06 (5x5)     1:1 Завгородний (Шепелев, Шулак) – 06:29 (5x5)     1:2 Завгородний (Гераськин, Ручкин) – 10:13 (4x5)     2:2 Фёдоров (Канцеров, Ткачёв) – 27:18 (5x4)     3:2 Ткачёв (Пресс) – 51:35 (5x5)     3:3 Гутик (Солянников, Старков) – 58:47 (6x5)     4:3 Канцеров – 65:00    

— Евгений Кузнецов снова готовится к оптимальной физической форме?
— Да, когда он будет сильнее тех, кто сейчас вне состава, тогда и будет играть. Всё просто.

— Можете описать, к какому уровню он должен прийти? Он, очевидно, не станет таким быстрым, как Канцеров, и таким же физически выносливым он, возможно, уже не будет — в силу возраста и нынешнего состояния. Но он берёт другим: тонкими передачами, пониманием игры. До какого уровня он должен дойти, чтобы убедить вас включить его в состав?
— Ну, взяли Канцерова, но на свою роль… Сейчас хоккей становится всё быстрее. И если Женя не хочет соответствовать требованиям времени, то он так и будет сидеть в запасе. Я не могу ждать, как вы говорите, только «тонких передач». Помимо них, которые он действительно способен выполнять, есть и серьёзные ошибки: когда он на ровном месте теряет шайбу; когда в матче с «Автомобилистом» в первой или второй смене делает поперечную передачу, перехватываемую соперником, и тут же следует выход «два в один» на наши ворота.

Я готов прощать отдельные ошибки, но не их цепочку. Если его тонкие передачи будут перевешивать ошибки и компенсировать недостающую функциональность и физическое состояние, тогда он будет играть. Но пока ситуация такова, что он не может провести больше двух матчей подряд на достойном уровне. Он играл в Петербурге, концовку тоже провёл — у него были хорошие моменты, шанс сравнять. Он играл и в Челябинске, практически до последней смены, после чего я выпустил оборонительного нападающего вместо него. Всю игру он провёл. Но, видимо, потратил много сил и эмоций, и в матче с «Автомобилистом» выступил просто ужасно, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

