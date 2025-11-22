Скидки
Главная Хоккей Новости

Сочи — Сибирь, результат матча 22 ноября 2025 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» одержала вторую победу подряд, обыграв «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Дедунов (Швырёв, Волков) – 06:37 (5x5)     1:1 Ахияров – 23:57 (5x5)     1:2 Чехович (Ткачёв) – 31:01 (5x5)    

На седьмой минуте нападающий «Сочи» Павел Дедунов забил первый гол. На 24-й минуте защитник «Сибири» Тимур Ахияров сравнял счёт. На 32-й минуте форвард Иван Чехович вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 27 матчей, в которых набрал 19 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 21 очком после 29 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
