«Сибирь» одержала вторую победу подряд, обыграв «Сочи»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 ноября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 2:1.

На седьмой минуте нападающий «Сочи» Павел Дедунов забил первый гол. На 24-й минуте защитник «Сибири» Тимур Ахияров сравнял счёт. На 32-й минуте форвард Иван Чехович вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 27 матчей, в которых набрал 19 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 21 очком после 29 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.