Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Спартак, результат матча 22 ноября 2025 года, счет 6:0, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» разгромило «Спартак», забросив шесть безответных шайб
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 ноября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 6:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 0
Спартак
Москва
1:0 Кузнецов (Лимож, Смит) – 22:28 (5x4)     2:0 Шипачёв (Сотишвили, Хэмилтон) – 33:50 (5x5)     3:0 Лимож – 42:33 (5x5)     4:0 Сотишвили (Кузнецов) – 52:03 (5x5)     5:0 Лимож (Энас, Пинчук) – 54:56 (5x4)     6:0 Сотишвили – 59:35 (5x5)    

На 23-й минуте нападающий «Динамо» Сергей Кузнецов забил первый гол. На 34-й минуте форвард Вадим Шипачёв удвоил преимущество минчан. На 43-й минуте нападающий Алекс Лимож забросил третью шайбу в ворота красно-белых. На 53-й минуте форвард Даниил Сотишвили забил четвёртый гол хозяев. На 55-й минуте Лимож оформил дубль и довёл счёт до разгромного. В концовке Сотишвили также оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Динамо» сыграет с нижегородским «Торпедо» на выезде 28 ноября, а «Спартак» примет «Ак Барс» 25 ноября.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
