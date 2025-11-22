Минское «Динамо» разгромило «Спартак», забросив шесть безответных шайб

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 3 ноября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 6:0.

На 23-й минуте нападающий «Динамо» Сергей Кузнецов забил первый гол. На 34-й минуте форвард Вадим Шипачёв удвоил преимущество минчан. На 43-й минуте нападающий Алекс Лимож забросил третью шайбу в ворота красно-белых. На 53-й минуте форвард Даниил Сотишвили забил четвёртый гол хозяев. На 55-й минуте Лимож оформил дубль и довёл счёт до разгромного. В концовке Сотишвили также оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Динамо» сыграет с нижегородским «Торпедо» на выезде 28 ноября, а «Спартак» примет «Ак Барс» 25 ноября.