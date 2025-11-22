Скидки
Локомотив — Амур, результат матча 22 ноября 2025 года, счет 4:6, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» дома проиграл «Амуру» в матче с 10 шайбами
Сегодня, 22 ноября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 6
Амур
Хабаровск
0:1 Свечников (Коротких, Лихачёв) – 01:15 (5x5)     0:2 Дыбленко (Филатьев, Слепец) – 05:03 (5x5)     1:2 Берёзкин (Рафиков, Красковский) – 05:37 (5x5)     1:3 Лихачёв (Свечников, Коротких) – 15:37 (5x5)     2:3 А. Радулов (Рафиков, Полунин) – 20:16 (5x4)     2:4 Бродхёрст (Гальченюк, Ли) – 23:15 (5x5)     2:5 Петьков (Акмальдинов) – 37:40 (5x5)     3:5 Береглазов (А. Радулов, Фрейз) – 44:12 (5x5)     4:5 Сурин (Рафиков, Никулин) – 46:01 (5x4)     4:6 Свечников (Коротких, Лихачёв) – 46:15 (5x5)    

В составе «Локомотива» отличились Максим Берёзкин, Александр Радулов, Алексей Береглазов и Егор Сурин. За «Амур» заброшенными шайбами отметились Евгений Свечников, Ярослав Дыбленко, Ярослав Лихачёв, Алекс Бродхёрст, Кирилл Петьков и Евгений Свечников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 29 матчей, в которых набрал 41 очко, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 26 очками после 27 встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции.

