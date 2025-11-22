«Локомотив» дома проиграл «Амуру» в матче с 10 шайбами

Сегодня, 22 ноября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 6:4.
В составе «Локомотива» отличились Максим Берёзкин, Александр Радулов, Алексей Береглазов и Егор Сурин. За «Амур» заброшенными шайбами отметились Евгений Свечников, Ярослав Дыбленко, Ярослав Лихачёв, Алекс Бродхёрст, Кирилл Петьков и Евгений Свечников.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 29 матчей, в которых набрал 41 очко, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 26 очками после 27 встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции.
