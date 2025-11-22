Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев высказался о поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Орехов) – 02:06 (5x5)     1:1 Завгородний (Шепелев, Шулак) – 06:29 (5x5)     1:2 Завгородний (Гераськин, Ручкин) – 10:13 (4x5)     2:2 Фёдоров (Канцеров, Ткачёв) – 27:18 (5x4)     3:2 Ткачёв (Пресс) – 51:35 (5x5)     3:3 Гутик (Солянников, Старков) – 58:47 (6x5)     4:3 Канцеров – 65:00    

«Если не считать удаления, то команда играла хорошо. Проявила характер, вытащила матч. План на игру, предложенный нами, в равных составах работал. Удаления сводили усилия на нет. Мы потратили много энергии. Проявили мужество, героизм в меньшинстве, выстояли втроём. Я доволен самоотдачей ребят, их игрой, это самое главное», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

В следующем матче «Металлург» примет омский «Авангард» 27 ноября, а днём ранее «Адмирал» сыграет дома с «Амуром».

