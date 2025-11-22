Главный тренер «Адмирала» Тамбиев высказался о поражении от «Металлурга»
Поделиться
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Орехов) – 02:06 (5x5) 1:1 Завгородний (Шепелев, Шулак) – 06:29 (5x5) 1:2 Завгородний (Гераськин, Ручкин) – 10:13 (4x5) 2:2 Фёдоров (Канцеров, Ткачёв) – 27:18 (5x4) 3:2 Ткачёв (Пресс) – 51:35 (5x5) 3:3 Гутик (Солянников, Старков) – 58:47 (6x5) 4:3 Канцеров – 65:00
«Если не считать удаления, то команда играла хорошо. Проявила характер, вытащила матч. План на игру, предложенный нами, в равных составах работал. Удаления сводили усилия на нет. Мы потратили много энергии. Проявили мужество, героизм в меньшинстве, выстояли втроём. Я доволен самоотдачей ребят, их игрой, это самое главное», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.
В следующем матче «Металлург» примет омский «Авангард» 27 ноября, а днём ранее «Адмирал» сыграет дома с «Амуром».
Материалы по теме
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
21:18
-
21:08
-
20:54
-
20:34
-
20:16
-
20:04
-
19:26
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
18:52
-
18:32
-
18:06
-
17:48
-
17:28
-
17:02
-
16:26
-
16:14
-
15:49
-
15:31
-
15:04
-
14:40
-
14:33
-
14:28
-
14:10
-
14:00
-
13:33
-
13:14
-
12:52
-
12:34
-
12:13
-
11:55
-
11:45
-
11:23
-
11:05