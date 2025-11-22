Главный тренер «Адмирала» Тамбиев высказался о поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Если не считать удаления, то команда играла хорошо. Проявила характер, вытащила матч. План на игру, предложенный нами, в равных составах работал. Удаления сводили усилия на нет. Мы потратили много энергии. Проявили мужество, героизм в меньшинстве, выстояли втроём. Я доволен самоотдачей ребят, их игрой, это самое главное», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

В следующем матче «Металлург» примет омский «Авангард» 27 ноября, а днём ранее «Адмирал» сыграет дома с «Амуром».