Главная Хоккей Новости

Тейлор Бек расторг контракт со швейцарским клубом, канадец будет выступать в КХЛ

Тейлор Бек расторг контракт со швейцарским клубом, канадец будет выступать в КХЛ
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Тейлор Бек расторг двухлетний контракт со швейцарским клубом «Женева-Серветт» и намерен вернуться в КХЛ.

Ожидается, что канадский форвард подпишет контракт с «Сибирью» до конца нынешнего сезона. Генеральному менеджеру сибиряков Виктору Меркулову придётся договориться с самим игроком, становившимся лучшим бомбардиром новосибирцев в последние годы, а также с его представителем Алёшей Пилко, который всегда непрост в переговорном процессе.

В КХЛ 34-летний нападающий выступал за «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Авангард», «Металлург», минское «Динамо» и «Сибирь». Всего на его счету 485 матчей в лиге и 374 (123+251) очка. За «Женева-Серветт» хоккеист провёл шесть игр, в которых результативными действиями не отметился.

