«Спартак» первым пропустил 100 шайб в сезоне КХЛ

Московский «Спартак» стал первой командой, пропустившей 100 шайб в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сегодня, 22 ноября, красно-белые на выезде проиграли минскому «Динамо» со счётом 0:6.

По 98 шайб пропустили тольяттинская «Лада», челябинский «Трактор» и новосибирская «Сибирь».

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Алексея Жамнова набрала 31 очко после 29 матчей. В следующей игре красно-белые примут казанский «Ак Барс» во вторник, 25 ноября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта 2026 года.