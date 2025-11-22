«Спартак» первым пропустил 100 шайб в сезоне КХЛ
Московский «Спартак» стал первой командой, пропустившей 100 шайб в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сегодня, 22 ноября, красно-белые на выезде проиграли минскому «Динамо» со счётом 0:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 0
Спартак
Москва
1:0 Кузнецов (Лимож, Смит) – 22:28 (5x4) 2:0 Шипачёв (Сотишвили, Хэмилтон) – 33:50 (5x5) 3:0 Лимож – 42:33 (5x5) 4:0 Сотишвили (Кузнецов) – 52:03 (5x5) 5:0 Лимож (Энас, Пинчук) – 54:56 (5x4) 6:0 Сотишвили – 59:35 (5x5)
По 98 шайб пропустили тольяттинская «Лада», челябинский «Трактор» и новосибирская «Сибирь».
На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Алексея Жамнова набрала 31 очко после 29 матчей. В следующей игре красно-белые примут казанский «Ак Барс» во вторник, 25 ноября.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта 2026 года.
